Niederlassung Peugeot PSA Retail Rhein-Neckar

Vorstellung des Autohauses

Seit fast 20 Jahren sind wir nun in unserer Niederlassung Rhein-Neckar in Heidelberg für unsere Kunden da. 2005 kam der zweite Standort – der heutige Hauptsitz – in Mannheim-Käfertal dazu, in dem neben PEUGEOT auch die Schwestermarke CITROEN vertrieben wird.

Aus einem ursprünglich13-köpfigen Team ist bis heute eine Belegschaft von über 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geworden.

Wir verkaufen ca. 4.000 Neu- und Gebrauchtwagen und warten bzw. reparieren an beiden Standorten rund 20.000 Fahrzeuge pro Jahr.

Seit Jahren befinden wir uns bei der Kundenzufriedenheit im Verkauf und Service regelmäßig auf dem Podium. Die Pflege unserer vertrauensvollen Kundenbeziehungen ist für uns daher auch besonders wichtig.

Dementsprechend groß wird bei uns das Thema Ausbildung geschrieben. So haben unsere beiden Betriebe in den vergangenen Jahren knapp 50 Nachwuchskräfte und Juniorverkäufer ausgebildet. Über die Hälfte von ihnen ist uns treu geblieben. Gemeinsam mit ihren Kollegen füllen sie unser breites Leistungsangebot mit Leben: den kompetenten Neu- und Gebrauchtwagenverkauf, die umfassende Betreuung von Businesskunden ebenso wie den erstklassigen Werkstatt- und Schadenservice.

Erleben Sie es selbst: Besuchen Sie uns und sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Mobilitätswünsche.

Sie werden feststellen, die Traditionsmarken PEUGEOT und CITROEN und ihre Mitarbeiter sind tatsächlich eine Spur sympathischer.

Kontakt & Anfahrt

68309 Mannheim-Käfertal, Heppenheimer St. 41-47

Tel.: 0621/71846-216



69126 Heidelberg-Rohrbach (Süd), Englerstr. 32

Tel.: 06221/8946-144



Kontakt: info-prn@peugeot.com





PEUGEOT e-208

Das E-Auto PEUGEOT e-208 begeistert mit seinem zu 100 % elektrischen Antrieb. Es bietet lebendigen Fahrspaß und ein intensives Fahrgefühl – freuen Sie sich auf eine neue Generation der Mobilität.

Entdecken Sie zum E-Auto PEUGEOT e-208 auch unsere attraktiven Angebote.

