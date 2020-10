Nissan Ariya auf virtueller Probefahrt

In der virtuellen Realität gibt es immer mehr zu erleben - Probefahrten mit einem neuen Modell zum Beispiel. Nun bietet Nissan eine solche Erfahrung mit dem neuen Crossover-Coupe Ariya an. Aufbauend auf einer eigens entwickelten EV-Plattform, seien je nach Akku und Motorisierung bis zu 500 Kilometer an Reichweite je Ladung gemäß WLTP-Zyklus möglich, teilt Nissan mit.



Unter www.nissan.de/virtual-car können Interessierte nun von zu Hause aus Platz nehmen und auf eine virtuelle Probefahrt gehen (optimiert für das Erlebnis auf dem Tablet): Neben dem coupe-artigen Design des Ariya, das sich aus nahezu jedem Blickwinkel entdecken lässt, erhalten Nutzer auch Zugang zum Interieur. Aus der Fahrer-Perspektive blicken sie im Cockpit beispielsweise auf die beiden miteinander vernetzten 12,3-Zoll-Displays und können verschiedene Funktionen wie die Nissan Sprachsteuerung oder Amazon Alexa testen.



Eine Routenplanung samt eingeplantem Ladestopp ist über die Nissan-App bereits aus der Ferne möglich. Unterwegs unterstützen den Fahrer das e-4orce Allradsystem und zahlreiche Assistenzsysteme, wie der ProPilot zum teilautomatisierten Fahren, deren Funktionsweisen während der virtuellen Probefahrt vorgestellt werden.



Wer auf den Ariya-Geschmack gekommen ist, muss sich ein wenig gedulden, denn das Modell ist noch nicht bestellbar. Aber man kann sich schon mal für den Ariya-Newsletter unter www.nissan.de/ariya-reservieren registrieren. Dann gibt es regelmäßig die neuesten Infos und man erfährt frühzeitig, wann die Bestellbücher öffnen und die Auslieferung beginnt.

