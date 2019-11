Nissan in der Wüste unter Strom

Die Formel E gilt als schnellste und größte Werbe-Bühne für Elektromobilität. Viele namhafte Hersteller tummeln sich mit ihren rasanten Stromern auf den Rennstrecken, die meistens mitten in Metropolen angelegt sind. Auch Nissan ist mit am Start.



Mit neuem Outfit und einem komplett überarbeiteten Antrieb startet Nissan e.dams jetzt in die sechste Saison der Meisterschaft für rein elektrisch angetriebene Boliden. Der Auftakt findet am 22. und 23. November auf der Rennstrecke Diriyah im Wüsten-Staat Saudi-Arabien statt.



"Wir haben in unserer Debütsaison gezeigt, worum es bei der Elektromobilität geht, und werden in der neuen Saison weiter an die Grenzen gehen", sagte Michael Carcamo, globaler Motorsportdirektor von Nissan. "Nicht nur der aktualisierte Antriebsstrang stellt uns vor neue Herausforderungen; auch der Wettbewerb wird durch neue Rivalen intensiver."



Der japanische Autohersteller will in der Formel E nach eigenen Angaben "Leistung und Potenzial der emissionsfreien Technologien demonstrieren und die Vision von Nissan Intelligent Mobility verbreiten". Unter diesem Motto erforscht das Unternehmen, wie Autos in Zukunft angetrieben, gefahren und darüber hinaus mit der Gesellschaft verbunden werden können.



Die auf der Rennstrecke gewonnenen Erkenntnisse werden zur weiteren Verbesserung der eigenen Elektro-Flotte genutzt - und umgekehrt. So stammen die Codes der Energiemanagement-Software im Nissan Formel-E-Rennwagen aus dem Leaf, während kommende Straßenfahrzeuge vom E-Renner beeinflusst wurden.



Das Formel-E-Auto von Nissan wird beim Rennen in Diriyah erstmals das Logo der Expo 2020 Dubai tragen. Nissan ist offizieller Automobilpartner der Veranstaltung und wird auf der Expo 2020 die neuesten Innovationen, Konzepte und Technologien aus dem Automobilbereich präsentieren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 21.11.2019