Nissan Juke als "Enigma" sehr stylisch

Verschärftes Design und mehr Konnektivität - so präsentiert sich das Sondermodell Enigma auf Basis des Coupe-Crossovers Nissan Juke. Der Enigma wartet mit futuristischen Designakzenten auf, die für einen eleganten Auftritt auf der Straße sorgen und die polarisierende Persönlichkeit des Modells unterstreichen sollen.



Tiefschwarze 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit dem Namen Akari (japanisch für "leicht") betonen die athletische Erscheinung des Crossovers, während ein filigranes Grafikmuster sowohl die Coupe-artige Dachlinie als auch die Außenspiegel zieren. Jedes Sondermodell wird zudem durch den dezenten Enigma-Schriftzug an den C-Säulen geschmückt.



Nissan führt mit dem Juke Enigma die Kompatibilität mit dem Sprachassistenten Amazon Alexa ins Produktportfolio ein. Per Smartphone oder einem anderen Alexa-fähigen Gerät lässt sich dabei etwa prüfen, ob die Türen verriegelt sind oder welche Menge an Kraftstoff noch im Tank ist. Auch das integrierte Navigationssystem lässt sich mit Hilfe von Alexa bedienen, beispielsweise indem man per Sprachbefehl einen Zielort an das Gerät sendet.



Das auf 500 Einheiten limitierte Editionsmodell ist ab sofort im Handel erhältlich und startet bei 26.430 Euro oder ab 179 Euro monatlich im Leasing.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 11.01.2021