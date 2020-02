Nissan lockt mit Leasing

Während die Fußball-Stars in der Champions League bald wieder auf Torejagd gehen, startet Nissan die Kundenjagd. Die Japaner versuchen potenzielle Käufer mit einem Null-Prozent-Leasing für ausgewählte Modelle zu ködern. Das heißt konkret: Wer sich bis zum 31. März 2020 für einen Micra, Qashqai oder X-Trail entscheidet, profitiert von günstigen Leasingraten.



So startet der City-Flitzer Micra als Sondermodell N-Way mit dem 74 kW/100 PS starken 1,0-Liter-Dreizylinder zu einer monatlichen Rate von 89 Euro. Die weiteren Konditionen: 36 Monate Laufzeit, Gesamtlaufleistung begrenzt auf 30.000 Kilometer. Zu Vertragsbeginn wird eine Anzahlung in Höhe von 2.390 Euro fällig.



Bei den Crossover Qashqai und X-Trail entfällt die Anzahlung sogar: Bei gleicher Laufzeit ist der Qashqai zu Preisen von 179 Euro pro Monat erhältlich. Das Kompakt-SUV fährt in der Ausstattungslinie Visia mit dem 103 kW/140 PS starken 1,3-Liter-Benziner vor. Der größere X-Trail kostet monatlich 209 Euro - in der Ausstattung Acenta mit dem 117 kW/160 PS starken 1,3-Liter-Benziner und Frontantrieb.

