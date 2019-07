Nissan Navara fitter den je

Pick-ups sind Arbeitsgeräte, die oft nicht besonders fürsorglich behandelt werden. Umso mehr zählt beim kräftig überarbeiteten Nissan Navara die Fahrzeuggarantie über fünf Jahre oder 160.000 Kilometer. Die Japaner bezeichnen sie nicht ohne Stolz als "branchenweit beispiellos".



Die neue Generation hat laut Nissan eine ganze Reihe von Verbesserungen abgekriegt: mehr Schaltkomfort dank des neuen manuellen Sechsganggetriebes, eine serienmäßige Mehrlenker-Hinterachse für verbesserte Fahreigenschaften, besseres Handling und mehr Komfort, Scheibenbremsen an allen vier Rädern, mehr Nutzlast und eine intelligente Anhängerstabilisierung gegen das Aufschaukeln im Gespannbetrieb. Dazu an Bord: ein Notbremssystem, die Berganfahr- und -abfahrhilfe und der Around View Monitor für 360-Grad-Rundumsicht.



"Der Dieselmotor des Navara ist effizienter geworden", so die Pick-up-Spezialisten: Zu haben ist das 2,3 Liter-Aggregat mit 163 und 190 PS, der Normverbrauch liegt bei je 7,0 Liter je 100 Kilometer, der CO2-Ausstoß bei 184 g/km. Die stärkere Version ist auch mit 7-Gang-Automatik zu haben.



Neu sind auch das Infotainment-System mit 8-Zoll-Touchscreen und die NissanConnect Services-App. Sie ermöglicht über ein Telematiksteuergerät und ein eingebautes 4G-Gerät einen Datenaustausch ohne separate Telefonverbindung. Das Handy kann per Apple CarPlay und Android Auto mit dem Bordsystem des Fahrzeugs gekoppelt werden.



Der neue Navara läuft als King Cab und Double Cab im Nissan-Werk in Barcelona vom Band. Wegen des großen Erfolgs des Sondermodells "N-Guard" bleibt diese Version laut der Japaner neben den Versionen Visia, Acenta, N-Connecta und Tekna als Top-Ausstattung im Angebot. Die Preisliste beginnt bei 28.030 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 15.07.2019