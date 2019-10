Nissan nennt Preise für NV250

Die wichtigsten technischen Details zum NV200-Nachfolger NV250 hat Nissan bereits bekanntgegeben - jetzt nennt der deutsche Importeur auch die Preise und die Ausstattung des Neuzugangs. Demnach steht der auf dem Renault Kangoo basierende Kastenwagen ab 18.490 Euro netto und ab Ende Oktober - also ab sofort - bei den Händlern.



Außer als Kastenwagen mit zwei oder drei Sitzen wird der neue Kleintransporter später auch als Doppelkabine angeboten. Die Basis des in zwei Längen, zwei Ausstattungslinien und mit drei Motorisierungen verfügbaren Nutzfahrzeugs bildet der NV250 L1 mit 80 PS starkem 1,5-Liter-Diesel dCi 80 und Sechsgang-Schaltgetriebe. Wer's stärker mag: Es gibt auch Versionen mit 95 und 115 PS.



Als L1 ist der Kasten 4,28 Meter lang und in zwei Gewichtsklassen mit 2,0 und 2,1 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht am Start. Beim 4,67 Meter langen L2 sind es 2,2 Tonnen. "Die maximale Nutzlast beträgt je nach Variante zwischen 585 und 719 Kilogramm", heißt es.



Eine geschlossene Trennwand, eine Mittelkonsole mit offenen Ablagefächern zwischen den Vordersitzen, Verzurrösen im Laderaumboden sowie eine Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung gehören zur Basisausstattung, dazu eine Schiebetür auf der rechten Seite und asymmetrisch öffnende Hecktüren. Beim 95 PS-Motor (ab 19.490 Euro netto) sind auch elektrische Fensterheber vorn, ein Bordcomputer und Ganzjahresreifen an Bord.



Mehr Komfort und einen Hauch von nützlichem Luxus verbreitet ab 20.930 Euro netto die Ausstattungsversion Comfort, etwa mit einem CD-DAB+-Radio, einer Klimaanlage, Beifahrer- und Seiten-Airbags oder elektrisch einstellbaren Außenspiegeln. Als Option bietet Nissan unter anderem ein Navi mit Sieben-Zoll-Touchscreen, eine Beifahrer-Doppelsitzbank, eine verglaste Heckklappe oder eine Anhängekupplung an.

