Nissan Qashqai: Zur Premiere ein neues Display

Die Premiere-Edition des neuen Nissan Qashqai wartet mit allerhand moderner Technik auf. Zum Beispiel ersetzt ein hochauflösendes 12,3-Zoll-TFT-Display hinterm Lenkrad die alten Rundinstrumente. Zusätzlichen Komfort und Sicherheit bietet das neue Head-up-Display im 10,8-Zoll-Format, laut Hersteller ist es das größte in dieser Klasse.



Ihre Smartphones können die Insassen im Qashqai künftig an einer kabellosen Ladeschale aufladen, die mit 15 Watt zu den leistungsstärksten im Segment gehört. Wer über ein entsprechend ausgerüstetes iPhone verfügt, braucht gar nicht mehr mit Kabeln zu hantieren, denn hier erfolgt die Einbindung ins Infotainmentsystem des Qashqai ebenfalls drahtlos per Wireless Apple CarPlay. Android-Nutzer müssen ihr Smartphone mit Android Auto allerdings weiterhin per USB-Kabel mit dem Fahrzeug verbinden.



Viele der Technik-Updates an Bord des neuen Qashqai arbeiten im Hintergrund - quasi wie ein zusätzliches Augenpaar. Die Premiere Edition ist beispielsweise mit dem weiterentwickelten Assistenzsystem "ProPILOT mit Navi-Link" verfügbar, das noch mehr Fahrerunterstützung bietet - und das zudem in mehr Situationen als bisher. Der Around View Monitor sorgt für 360-Grad-Rundumsicht.



Die Premiere Edition ist ab sofort zu Preisen ab 35.440 Euro bestellbar. Schnellentschlossene Kunden können sich damit laut Nissan eine exklusive Version des Crossover-Pioniers sichern. Die Auslieferungen des neuen Modells sollen im Sommer 2021 beginnen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.02.2021