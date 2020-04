Nissan regt zum Zeichnen an

Ein Auto-Design entsteht zunächst mal auf dem Papier. Mit routinierten Bleistift-Strichen zaubert der Designer Linien herbei, die irgendwann das Straßenbild ein bisschen mitgestalten. Nissan zeigt online wie das funktioniert. Die Initiative heißt #DrawDrawDraw.



Für das Projekt stellt Nissan 23 Mal- und Zeichenvorlagen zum Download bereit - mit beliebten Nissan Oldtimern, aktuellen Modellen, futuristischen Konzepten und einigen "Kultklassikern" wie dem Nissan Figaro oder dem ChoiMobi. Nissan-Designer aus der ganzen Welt haben die Vorlagen in den vergangenen Wochen erstellt - in einer Zeit, in der viele Menschen aufgrund der Corona-Pandemie ihr Leben zu Hause verbringen.



"Zeichnen, zeichnen, zeichnen. In unserer Welt ist Zeichnen eine der besten Möglichkeiten, die wunderbaren Kreativimpulse aus dem Kopf in die Wirklichkeit zu übertragen - vor allem, während wir uns gemeinsam dieser globalen Pandemie stellen", sagt Alfonso Albaisa, Senior Vice President für globales Design bei Nissan. "Unser weltweites Designer-Team nutzt diese Zeit, um durchzuatmen, zu skizzieren und kreativ zu sein. Ich bin mir sicher, dass dabei und gerade durch die aktuellen Herausforderungen die besten Ideen entstehen werden.



Albaisa startet den Aufruf zu #DrawDawDraw mit einem Video von zu Hause, wo er seinen beiden Söhnen zeigt, was er gerade zeichnet und warum. Designer aus seinem Team werden in den kommenden Wochen weitere Videos veröffentlichen, in denen sie über ihre Design-Inspirationen sprechen, darüber, was sie zeichnen, wie sie Auto-Designer wurden und Tipps denjenigen geben, die ebenfalls diesen Beruf wählen wollen.



Alle Interessierten sollen dabei ihre Entwürfe und Kunstwerke online stellen und mit #DrawDawDraw taggen - ob Papierzeichnungen, Kunstwerke auf einem Bürgersteig, Servietten-Skizzen oder die ausgemalten Downloadvorlagen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 22.04.2020