Nissan: Sommer-Angebot für Stromer

Elektroautos sind in der Anschaffung noch immer teuer. Leasing wäre da vielleicht eine Alternative. Und so bietet Nissan seinen E-Bestseller Leaf ab sofort zu speziellen Konditionen an. Ab 299 Euro monatlich und ohne Anzahlung gibt es den Leaf im 48-Monate-Leasing für Verträge, die bis zum 30. September 2019 abgeschlossen werden. Das zeitlich begrenzte Angebot bezieht sich auf den Leaf ZE1 MY19 mit 110 kW/150 PS-Elektromotor sowie einer Reichweite von 270 Kilometern.



Zu den serienmäßigen Fahrassistenzsystemen der Leaf-Einstiegsvariante zählt auch das e-Pedal, das dem Fahrer ermöglicht, mit nur einem Pedal zu beschleunigen und zu verzögern. Ab Werk an Bord sind zudem eine Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, der Intelligente Adaptive Geschwindigkeits- und Abstandsassistent, ein Intelligenter Autonomer Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, ein Intelligenter Fernlichtassistent sowie der Intelligente Spurhalteassistent mit korrigierendem Bremseingriff.



Ebenfalls serienmäßig sind der CHAdeMO-Schnelllade- und der Typ-2-Anschluss am Fahrzeug, das dazu passende Kabel (Mode 3 - Typ 2 auf Typ 2) sowie ein Kabel zum Anschluss an Haushaltssteckdosen. LED-Tagfahrlichter, Rückfahrkamera, Verkehrszeichenerkennung und Berganfahrassistent runden das Einstiegspaket ab.



Für monatlich nur 19 Euro zusätzlich (ab 318 Euro) in das Fahrzeugleasing einbinden können Kunden auf Wunsch eine Lade-Wallbox, 41 Euro (ab 340 Euro) mehr pro Monat kostet das Komplettpaket, das neben der Wallbox auch die fachgerechte Installation der Wallbox durch den Nissan-Kooperationspartner E.ON Drive. Die 22-kW-Wallbox mit einer Garantie von zwei Jahren lässt sich im Innen- wie Außenbereich montieren, bietet eine dreiphasige, skalierbare Ladeleistung von 16, 20 und 32 Ampere und einen Anschluss für Ladekabel mit Typ-2-Stecker.

