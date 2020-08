Nugget Plus auch mit Aufstelldach

Ford vergrößert das Angebot beim beliebten Reise-Kasten Nugget Plus. Neben der Hochdach-Version wird es künftig auch eine mit Aufstelldach geben.



Die neue Variante, die wieder in Zusammenarbeit mit Aufbauhersteller Westfalen Mobil GmbH entwickelt wurde, kann laut der Kölner "voraussichtlich ab November beim Ford-Händler zum Brutto-Preis von ab 56.668,55 Euro bestellt werden". Die Auslieferung der ersten Exemplare soll im ersten Quartal 2021 starten.



Damit gibt es in der Nugget-Familie jetzt fünf Versionen: Nugget und Nugget Plus jeweils mit Hoch- oder Aufstelldach, Basisfahrzeug ist jeweils der Transit Custom Kombi-Pkw, mal mit kurzem, mal mit langem Radstand. Dazu kommt noch der Big Nugget, der auf der aktuellen Version des Transit mit langem Radstand, Frontantrieb und Hochdach basiert.

