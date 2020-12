Oberklasse-Technik im Kleinwagen

Der Hybrid hält auch bei den Kleinwagen Einzug. Etwa beim Mazda 2, der mit dem M(ild)-Hybrid-System des japanischen Herstellers ausgestattet ist.

Was in dem gelifteten Mazda 2 steckt, sieht man ihm erst einmal nicht an. Naja, der Kühlergrill im Wabenmuster – den hatte der bisherige Zweier nicht. Zuerst fällt aber auf, was geblieben ist: auf dem Parkplatz, bei in dieser Jahreszeit seltenem Sonnenschein – die Farbe. Hell leuchtet das Mazda-Rot – das eigentlich Magma-Rot heißt – zwischen all den schwarzen, grauen und weißen Autos hervor. Und mehr als einmal wurde der FN-Tester anerkennend angesprochen: „Tolle Farbe!“ Das edle Rot hat sich zu einem Markenzeichen des Autokonzerns aus Hiroshima entwickelt.

Rein äußerlich hat sich gegenüber der seit fünf Jahren verkauften Version des Kleinwagens wenig verändert. Außer dem Kühlergrill, der von einer markanten Chrom-Linie eingefasst wird, haben die Frontscheinwerfer eine etwas andere Optik: Sie sind etwas länger geworden und serienmäßig mit LED-Leuchten ausgestattet. Insgesamt hebt sich das Kodo-Design (Mazda liebt es, seine Autos mit Zen-Begriffen zu beschreiben: „Kodo“ zum Beispiel kann Herzschlag heißen und soll die natürliche Bewegung von Menschen oder Tieren in den Fahrzeugen widerspiegeln) weit von den fernöstlichen Mitbewerbern ab, die bei den Karosserien auf Ecken, Falze und Kanten setzen: Mazda steht für klare Linien, glatte Oberflächen und – man muss es insgesamt so sagen: edles Design.

Design ist aber nicht alles – und ein Auto muss sich zuallererst auf der Straße bewähren. Kein Problem beim Mazda 2. Er ist mit dem modifizierten 1.5-Liter-Skyactiv-G Benzinmotor ausgestattet. Der hochverdichtende Vierzylinder-Benziner wird in zwei Leistungsstufen mit 75 und 90 PS jeweils mit Sechsgang-Schaltgetriebe angeboten, die 90-PS-Version ist zudem mit Sechsstufen-Automatik erhältlich. Einzug in den Kleinwagen hält das Mild-Hybrid-System Mazda M Hybrid; es gehört in den Varianten mit Schaltgetriebe zum Serienumfang.

Hybrid heißt in diesem Fall allerdings nicht, dass ein zusätzlicher Elektromotor zum Einsatz kommt. Der M Hybrid entlastet vielmehr den Verbrenner von einigen Aufgaben – was sich vor allem bei Beschleunigungsvorgängen bemerkbar macht - und sorgt so für Reduzierung des Verbrauchs. Das kompakte System verbindet das bestehende regenerative Bremssystem von Mazda mit einem riemengetriebenen integrierten Starter-Generator und einem Kondensator, der als Stromspeicher dient. Es unterstützt den Verbrennungsmotor, optimiert die Funktionsweise der Start-Stopp-Automatik i-stop und ermöglicht komfortablere Gangwechsel. Der Starter-Generator wandelt die beim Verzögern des Fahrzeugs freigesetzte kinetische Energie in Elektrizität um und speichert diese im Kondensator. Bei ausreichendem Ladestand wird so die elektrische Energie genutzt, um den Benzinmotor zu entlasten und den Kraftstoffverbrauch zu senken.

Die Einsparungen sind offensichtlich. Der FN-Tester hatte vor zwei Jahren einen Mazda 2 mit 75-PS-Benziner getestet und dabei einen Durchschnittsverbrauch von 5,9 Litern errechnet. Nun waren es im Durchschnitt 5,4 Liter (für die stärkeren 90-PS-Variante des Motors), was fast identisch ist mit der Berechnung des Verbrauchs nach der neuen WLTP-Methode (5,3 Liter Super). Nach der alten NEFZ-Messmethode entspricht das 4,1 Litern Super und 94 Gramm CO2 auf 100 Kilometer.

In der 90-PS-Version sprintet der Mazda 2 in 9,8 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht ein Spitzentempo von 183 Stundenkilometern. Wenn man unbedingt auf Beschleunigung und Tempo fahren will, dann muss man das Skyactiv-Aggregat allerdings hoch drehen, was dem Verbrauch nicht gut tut.

In der Einstiegsvariante mit 75 PS beschleunigt den Mazda 2 in 11,4 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dann 171 km/h. Auf der Straße schätzt man das straffe Fahrwerk des Mazda 2, das ein sicheres Gefühl in allen Straßenlagen gibt und gleichzeitig ausgewogen genug ist, um auch auf längeren Strecken ein angenehmes Fahren zu ermöglichen.

Dazu zählt auch, dass der Mazda 2 im Innenraum mit angenehmen Materialien ausgestattet ist, reichlich Platz für vier Erwachsene bietet (mit 280 Litern allerdings nicht übermäßig viel Kofferraum) und dem Fahrer eine Reihe von nützlichen Helfern an die Hand gibt, um die Fährnisse des Alltags auf den Straßen zu bestehen. Die Liste der elektronischen Helfer ist lang – zum Beispiel der Kamera-basierte Notbrems-Assistent mit Fußgänger-Erkennung. Am meisten erstaunte den Tester, dass der Mazda 2 – immerhin ein Kleinwagen – mit einem Matrix-LED-Lichtsystem ausgestattet war, bisher eher das Kennzeichen von Oberklasse- und Luxuslimousinen.

Das Matrix-System stellt ein automatisch gesteuertes, blendfreies Fernlicht zur Verfügung, ein Abblendlicht mit erweitertem Leuchtbereich und einen variablen Geschwindigkeitsmodus, der die Reichweite der Scheinwerfer der steigenden Geschwindigkeit anpasst. Die LED in den Scheinwerfern sind in jeweils 20 Lichtblöcke unterteilt, die unabhängig voneinander angesteuert werden. Durch die Unterteilung in einzelne Segmente muss bei entgegenkommendem Verkehr nur ein kleiner Bereich abgeschaltet werden.

Notbremsassistent und Matrix-Scheinwerfersystem müssen allerdings extra (im Rahmen von „Technik-Paketen“) bezahlt werden.

Der Mazda 2 ist kein „Billigheimer“. In der getesteten Top-Version „Sports-Line“ kommt er auf knapp 20 000 Euro (plus zusätzliche Pakete). Dafür bietet er aber auch eine sicherheitstechnische Maximalausstattung.

Wer es etwas billiger will, kann mit der Version „Prime-Line“ schon bei knapp 14 000 Euro schon einsteigen.

