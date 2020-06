Online-Portal für Toyota-Fans

Bilder, Videos, Interviews, Hintergrund-Geschichten - das neue Internet-Portal von Toyota bietet jede Menge Stoff rund um die japanische Automarke. Toyota Deutschland ist jetzt mit dem Blog www.toyota-inside.de am Start.



Die Themen sind in fünf Kategorien unterteilt: Autos, Community, Innovation, Classic und Motorsport. In diesen Bereichen bekommen die Besucher zukünftig Einblicke in die Toyota-Welt. Dazu gehören News und Fahrberichte von den aktuellen, aber auch kommenden Fahrzeugen, Stories mit Blick hinter die Kulissen, Erklärungen neuartiger Antriebstechnologien und Assistenzsysteme, Wissenswertes zu historischen Toyota-Modellen oder auch Einblicke in das globale Motorsportengagement.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 26.06.2020