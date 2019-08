Online zum neuen Dacia

Mit einem neuen digitalen Vertriebskanal will Dacia den Neuwagenkauf noch einfacher machen. Interessenten können ab sofort unter der Webadresse shop.dacia.de aus dem aktuellen Fahrzeugbestand ihr Wunschfahrzeug aussuchen.



Der weitere Weg ist ebenso simpel: Per Mausklick wird Barkauf oder Finanzierung vereinbart, dann kann der neue Begleiter schon beim teilnehmenden Dacia-Partner in der Nähe abgeholt werden.



"Käufer müssen lediglich ihre Postleitzahl eingeben oder verwenden ihren aktuellen Standort als Recherchebasis", heißt es bei Dacia. Anschließend lasse sich die Suche über Kriterien wie Modell, Farbe oder Kraftstoffart genau eingrenzen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 07.08.2019