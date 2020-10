Opel bei den maskierten Star-Sängern

Die Auto-Marke Opel ist erstmals Partner der Fernsehsendung "The Masked Singer". Unter anderem stellt Opel den Inkognito-Limousinenservice für die maskierten Star-Sänger zur Verfügung.



"Opel als Sponsor von 'The Masked Singer' - das ist ein echtes Top-Team", sagt Opel-Deutschland-Chef Andreas Marx. Der neue Opel Mokka sei visionär - genauso wie die erfolgreiche ProSieben-Show. "Im TV überraschen und begeistern die Stars unter den Masken mit ihren Auftritten; beim neuen Mokka steckt unter dem Opel-Vizor verborgen Hightech pur", sagt Andreas Marx. "Logisch, dass unser Newcomer der Hero in den Sponsoring-Trailern zur Sendung und der begleitenden Digitalkampagne ist."



Auch in der Fanwelt der TV-Sendung ist Opel aktiv. Auf der "The-Masked-Singer"-Webseite und in der ProSieben-App bieten sich vielfältige Möglichkeiten, via speziellem Voting-Tool, Avatar-Ad und weiteren Specials noch tiefer in das Show-Erlebnis einzutauchen und mehr über Opel und die neuen Modelle zu erfahren.

