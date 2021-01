Opel bleibt auf dem Laufsteg

Opel wird auch 2021 auf dem berühmtesten Laufsteg Deutschlands unterwegs sein. Denn der Autobauer bleibt Partner der beliebten Show "Germany's Next Topmodel". Deshalb präsentiert sich Opel pünktlich zur Ausstrahlung der 16. Staffel im neuen Style. "Germany's Next Topmodel" wird ab dem 4. Februar 2021 jeweils donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn zu sehen sein. Die Zusammenarbeit läuft bereits seit 2007.



"In dieser Staffel starten wir voller Energie und Emotionen durch. Dafür steht der neue Mokka genauso wie der Corsa. Die neuen, jungen Opel-Erfolgsmodelle mit Style-Faktor werden das Publikum überzeugen", so Albrecht Schäfer, Direktor Marketing Opel Deutschland.



Unter anderem steht der neue Opel Mokka bei der Verlängerung der Partnerschaft im Mittelpunkt. Mit seinem "Vizor", dem neuen Markengesicht, das sich wie ein Visier über die gesamte Fahrzeugfront zieht, und seinem volldigitalen Pure Panel soll das Modell zum Hingucker werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 07.01.2021