Opel Cargo künftig auch elektrisch

Rüsselsheim.Opel bietet seinen Hochdach-Van Combo in der Kastenwagenversion Cargo künftig auch als Elektroauto an. Die e-Cargo-Variante soll zu noch nicht genannten Preisen im Herbst in den Handel kommen. Ohne Einschränkungen bei der Transportkapazität von maximal 4,4 Kubikmetern und 800 Kilogramm Nutzlast bekommt das Modell einen Elektromotor mit 100 kW/136 PS und eine Batterie von 50 kWh. Diese ermöglicht eine WLTP-Reichweite von 275 Kilometern. Anschließend muss der Combo an die Steckdose und lädt im besten Fall seinen Akku binnen 30 Minuten auf bis zu 80 Prozent auf. Beim Beschleunigen aus dem Stand auf Tempo 100 lässt sich der Combo 11,2 Sekunden Zeit, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h beschränkt. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.01.2021