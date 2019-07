Opel checkt Sicherheit vor der Reise

Einmal die Checkliste durchgehen - das machen Flugzeug-Piloten vor jedem Start. Opel bietet dies als Service vor der Autofahrt in den Urlaub an - preiswert.



So können Opel-Besitzer dank Urlaubs-Check und weiteren Angeboten entspannt auf Tour gehen - im Wissen, dass zuvor alle wichtigen Fahrzeugteile von Experten auf Herz und Nieren geprüft wurden. Für 19,90 Euro führen teilnehmende Opel-Partner die Untersuchung inklusive Vergabe eines Garantie-Zertifikats durch.



Das Paket beinhaltet drei Monate Garantie auf alle geprüften Teile sowie die Überprüfung von 15 sicherheitsrelevanten Punkten. Dazu zählen Bremsen, Stoßdämpfer und Reifen ebenso wie Kühlsystem, Motorölstand, Batterie, Scheinwerfer- und Handbremseneinstellung.



Zusätzlich wird die Windschutzscheibe per Sichtprüfung auf Steinschlag oder andere Schäden untersucht. Außerdem wird die fehlerfreie Funktionsweise der Scheibenwaschanlage und Wischerblätter kontrolliert, so dass Opel-Fahrer auch bei einem Sommergewitter immer den vollen Durchblick behalten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.06.2019