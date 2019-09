Opel-Chef ist "CEO des Jahres"

Opel-Chef Michael Lohscheller hat einen neuen (Ehren-)Titel: Er wurde vom Branchenmagazin Automotive News Europe als "Marken-CEO des Jahres" mit dem "Eurostar 2019" ausgezeichnet.



Damit soll das Comeback der Marke Opel unter seiner Führung gewürdigt werden. "Lohscheller ist der erste Opel CEO in der Geschichte des Unternehmens, dem diese Auszeichnung verliehen wird", heißt es in Rüsselsheim.



"Dieser Preis ist für mich persönlich eine große Ehre, aber vor allem eine besondere Würdigung für unser gesamtes Team, das in den vergangenen Monaten Großartiges geleistet hat", kommentiert Lohscheller die Ehrung. "Wir Opelaner arbeiten jeden Tag hart daran, das Comeback und die Profilierung unserer Traditionsmarke weiter voranzutreiben. Wir können stolz auf das sein, was wir als Teil der Groupe PSA erreicht haben und werden den Blitz noch heller strahlen lassen."

