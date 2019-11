Opel-Chef ist "Manager des Jahres 2019"

Im Fußball heißt es Hattrick. In der Automobilwirtschaft gibt es für drei Treffer hintereinander in drei Monaten (noch) keine passende Bezeichnung. Opel-Chef Michael Lohscheller hat aber dennoch im übertragenen Sinn drei Tore erzielt. Man könnte auch sagen: Er hat aktuell einen besonders guten Lauf - analog zu Opel.



Nach den Auszeichnungen "Eurostar 2019" und "Manbest 2019" wurde der Opel-CEO jetzt mit dem Titel "Manager des Jahres 2019" ausgezeichnet. Damit würdigt die Auto Zeitung Lohschellers erfolgreiche Arbeit für und die positive Entwicklung bei Opel. Der Geehrte erklärte, die Auszeichnung stehe für den Erfolg des gesamten Teams, aller Opel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. "Mit unserem PACE!-Plan haben wir das Ziel ausgegeben, Opel elektrisch, global und nachhaltig profitabel zu machen. Dies funktioniert dank der tatkräftigen Unterstützung aller im Unternehmen", so Lohscheller.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 27.11.2019