Opel Corsa-e ist das Elektroauto für alle

Seine Weltpremiere feierte der Opel Corsa-e auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt 2019. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat jetzt eine erste Runde mit dem Rüsselsheimer gedreht. Der Corsa in der sechsten Generation ist für Opel ein wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Modell in der aktuellen Fahrzeugpalette. Kaum auf dem deutschen Markt angeboten, erhielt der Stromer diverse Auszeichnungen: "Best Buy Car of Europe 2020" von AUTOBEST, "Connected Car Award" und "Firmenwagen des Jahres".



Hält der Flitzer, was er verspricht? Ja, das tut er. Definitiv. Opel hat bei der Produktion alles richtig gemacht. Die Optik passt, der Preis ist heiß: Schon ab 29.900 Euro abzüglich der 6.000 Euro Umweltprämie in Deutschland gibt es viel Auto fürs Geld. Wir holen den Corsa-e in Rüsselsheim ab. In Zeiten von Corona ist das Werk total verwaist, richtig unheimlich. Der Testwagen wird desinfiziert übergeben und der Abstand zum freundlichen Testwagenmanager wird auf fünf Meter gewahrt.



Reinsetzen, losfahren, staunen. Wer schon einmal ein Elektrofahrzeug bewegt hat weiß, wie rasant die Beschleunigung ist. Von 0 auf 50 km/h geht der Sprint in 2,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 km/h und ist elektronisch abgeregelt. Auf der Autobahn kommt der Corsa-e flott voran. Ausgestattet mit 100 kW/136 PS Leistung und 260 Newtonmetern maximalem Drehmoment, dazu eine elektrische Reichweite von bis zu 337 Kilometern gemäß WLTP-Zyklus1 - da ist locker eine Fahrt in den Schwarzwald drin ohne die Sorge, unterwegs stehen zu bleiben. Unser Praxistest bestätigt diese Daten. Wir fahren 160 Kilometer und haben immer noch eine Restreichweite von 200 Kilometern.



Aufladen auf 80 Prozent Batterieladestand geht ruck-zuck in 30 Minuten an einer 100 kW-Gleichstrom-Schnelladesäule. Auch optisch macht der Corsa-e eine gute Figur. Den Opelanern ist der Spagat gelungen, ein Fahrzeug für Junge und Junggebliebene anzubieten. Eine coupéhafte Dachlinie und aerodynamisch optimierte Räder verleihen dem Stromer einen sportlichen Touch, der Innenraum empfängt mit richtig viel Platz für locker vier Erwachsene. Das sieht man dem Corsa von außen nicht an. Das Cockpit ist fahrerzentriert, er verfügt über einen zum Fahrer ausgerichteten 7-Zoll-Farb-Touchscreen.



Der Rüsselsheimer hat diverse Sicherheits-Systeme wie den aktiven Spurhalte-Assistenten und Frontkollisionswarner, Müdigkeitserkennung und einen automatischen Geschwindigkeits-Assistenten an Bord. Das Interieur lässt sich mit Ledersitzen und diversen weiteren Ausstattungsoptionen weiter aufwerten.



Unser Fazit nach dem Kurztest: Opel macht mit dem Corsa-e richtig Lust auf die Elektromobilität. Und: Das gute Gewissen für die Umwelt fährt mit.



Jutta Bernhard / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 09.04.2020