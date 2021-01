Opel Corsa wird individuell

Der Opel Corsa ist zwar ein Volumenmodell. Trotzdem kann sich der Corsa-Fahrer von der Masse absetzen. Denn Opel bietet für den Kleinwagen ein stylisch wirkendes Individualisierungs-Paket an. "Individual" nennt sich das sportlich-elegante Sondermodell.



Der Corsa "Individual" tritt ganz nach dem Motto "Black is beautiful" komplett in Diamant-Schwarz auf. Zum Eyecatcher werden rote Design-Elemente ebenso wie die 17-Zoll-Leichtmetallräder. Zur ohnehin umfangreichen Serienausstattung der GS-Line kommen weitere Komfort- und Sicherheitsfeatures hinzu wie die 180-Grad-Rückfahrkamera samt Parkpilot am Heck sowie Sitz- und Lenkradheizung.



"Der Corsa ist ein Gewinnertyp - der meistverkaufte Kleinwagen Deutschlands und Sieger des Goldenen Lenkrads", sagt Opel-Deutschland-Chef Andreas Marx. Mit dem exklusiven Sondermodell "Individual" mache man den Corsa-Fans nun ein ganz besonderes Angebot: Top-Ausstattung besonders scharf und sportlich verpackt, und das zum Vorzugspreis. Das Gesamtpaket gibt es zum Preis von 23.890 Euro (einschließlich Mehrwertsteuer).

