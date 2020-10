Opel Crossland mit neuem Gesicht

Das neue Gesicht des Opel Crossland wirkt klassisch und modern zugleich. Neben dem Design hat der Hersteller auch Technisches aktualisiert. Nach der neuen Mokka-Generation trägt nun auch der Crossland das unverwechselbare neue Gesicht der Marke. Und genau wie der Mokka verzichtet der neue Opel Crossland jetzt auf das X als Namenszusatz.



Zum neuen Look passen das von Opel verbesserte Fahrwerk samt Lenkung. Hinzugekommen sind auch die sportliche Ausstattung GS Line+ sowie die adaptive Traktionskontrolle IntelliGrip für alle Untergründe.



Der "Vizor" - das Visier - des Crossland sorgt für einen unverwechselbaren Auftritt und erstreckt sich über die gesamte Fahrzeugfront unterhalb der Motorhaube: Das Kleinwagen-SUV wird dadurch optisch breiter; zugleich sind weniger Elemente sichtbar, so dass die Front wie aus einem Guss wirkt. Im Zentrum des Visiers steht stolz der legendäre Opel-Blitz.



Das großzügige Raumgefühl und die ergonomischen Aktivsitze vorn machen den Crossland zum komfortablen Reisewagen. Das SUV weist zudem hohe Variabilität auf. Die Rücksitzbank ist im Verhältnis 60:40 teilbar und lässt sich um bis zu 150 Millimeter in Längsrichtung verschieben. Dadurch wächst das Kofferraumvolumen von 410 auf 520 Liter. Werden die Rücksitze komplett umgeklappt, entsteht Platz für 1.255 Liter.



Sportliche Fahrer kommen in den Genuss eines weiterentwickelten Chassis mit deutlich verbesserter Fahrdynamik. Die Opel-Ingenieure in Rüsselsheim haben neue Federn und Dämpfer für die McPherson-Vorderachse und die Verbundlenkerachse hinten ausgewählt und abgestimmt. Darüber hinaus wurde die Lenkung optimiert - für ein besseres Gefühl in der Mittellage und eine erhöhte Lenkpräzision.



Für den Antrieb sorgen verschieden leistungsstarke Benzinmotoren mit jeweils 1,2 Litern Hubraum und Diesel-Aggregate mit 1,5 Litern Hubraum. Sie alle erfüllen laut Hersteller die Abgasnorm Euro 6d.



Zudem bietet das Modell adaptive Voll-LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, Fernlichtunterstützung und automatischer Leuchtweitenreglung für guten Durchblick auch bei im Dunkelheit. Ebenfalls mit an Bord: ein Head-up-Display, Fußgänger-Erkennung, ein Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und auch sonst alle Assistenzsysteme, die man heute kennt.



Der Crossland soll bald bestellbar sein, dann teilt Opel auch die neuen Preise mit. Beim Vorgänger startete die Preisliste unterhalb von 20.000 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 07.10.2020