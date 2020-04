Opel: Elektrisch unterwegs mit der App

Für 4,99 Euro pro Monat können sich Fahrer eines Opel Corsa-e oder eines Grandland X Plug-in-Hybrid das Leben deutlich leichter machen - so viel kostet nämlich die Nutzung der Free2Move Services App. Und die hat weit mehr zu bieten als die Anzeige der nächsten Ladestation.



Eine wichtige Fähigkeit des elektronischen Helfers ist die dynamische Routenführung in Kombination mit dem Navigationssystem im Corsa-e. Dabei wird der Ladestatus des Fahrzeugs ebenso berücksichtigt wie Staus, gesperrte Straßen oder die Witterungsverhältnisse, die sowohl die Streckenführung, als auch die Reichweite des Stromers beeinflussen. "Auf Basis dieser Parameter berechnet das Navigationssystem die optimale Route und empfiehlt Ladestopps und Ladepunkte", heißt es aus Rüsselsheim.



Aber nicht nur das: Wenn eine Straßensperrung einen größeren Umweg erforderlich macht, empfiehlt die App einen früheren Ladestopp. Auch die optimale Dauer des Nachladevorgangs wird angezeigt. Ein Opel-Sprecher: "Wurden die Akkus des Corsa-e beispielsweise nur zu 70 statt der empfohlenen 80 Prozent aufgeladen, reagiert die Routenplanung nach einem manuellen Neustart darauf und passt die Streckenführung entsprechend an."



Die Free2Move Services App "kennt" aktuell gut 140.000 Ladepunkte in ganz Europa. Darunter sind mehr als 24.000 in Deutschland mit 2.000 schnellen und superschnellen Stationen.

