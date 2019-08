Opel ist Vorreiter und bringt das Elektroauto für jedermann in Serie

Der Opel Corsa kommt in der sechsten Generation auf den deutschen Markt. Bereits über 13,6 Millionen Corsa-Verkäufe konnte die Marke mit dem Blitz in den vergangenen 37 Jahren generieren. Jetzt holen die Rüsselsheimer Top-Technologien aus höheren Klassen in den Kleinwagen. Und: Elektrisch wird er auch. Ganz bewusst wurde mit dem Corsa die populärste Baureihe der Marke gewählt, um die Elektromobilität endgültig aus ihrem Nischendasein zu befreien.



Erstmals bietet Opel mit der sechsten Corsa-Generation eine rein batterie-elektrische Variante mit 100 kW (136 PS) Leistung und 260 Newtonmetern maximalem Drehmoment aus dem Stand an. Unmittelbares Ansprechverhalten, Agilität und Dynamik sollen die Kunden locken. Eine Reichweite von bis zu 330 Kilometern (WLTP) preist der Hersteller an. Der Corsa e soll das Elektroauto für alle werden. Nur wie sind die Massen zu überzeugen, dass sie ganz sorglos einen E-Stromer kaufen können und damit nicht irgendwo stehenbleiben?



Die Händler sind gut geschult, wird uns gesagt. Innerhalb von 30 Minuten können per Schnellladung die 50 kWh-Batterien zu 80 Prozent wieder aufgeladen werden. Egal ob Kabellösung für die Haushaltssteckdose, Wallbox oder High-Speed-Charging - das soll alles funktionieren. Eine 8-Jahres-Garantie für die Batterie gibt es obendrauf. Die Opelaner haben extra eine App entwickelt: myOpel-App soll es von überall ermöglichen, den Ladestatus zu kontrollieren, dies soll den Kunden die Hemmschwelle nehmen und helfen, die Kosten zu optimieren. Mit dieser App kann der Kleinwagen sogar im Winter vorgeheizt werden und im Sommer vorgekühlt. Praktisch.



Es gibt drei angebotene Fahrstufen: Normal, Eco und Sport. Der Sport-Modus verändert das Ansprechverhalten und steigert die Fahrdynamik. Daraus ergibt sich aber ein leichtes Minus in der Reichweite. In der Fahrstufe "Eco" ist die längste Reichweite gegeben. Für den Sprint von 0 auf 50 km/h soll der Opel Corsa-e lediglich 2,8 Sekunden benötigen, bis Tempo 100 8,1 Sekunden (vorläufige Werte). Der Preis ist beträgt ab 29.900 Euro (UPE inkl. MwSt.), dieser reduziert sich noch jeweils um die regional gültigen Zuschüsse für Elektroautos, so der Hersteller.



Sportlich sieht er schon aus, der neue Rüsselsheimer. Von der früheren Keilform hat er sich komplett verabschiedet. Die markentypische "Bügelfalte" auf der Motorhaube ist erhalten geblieben. Mit 4,06 Meter Länge bleibt der Corsa ein übersichtlicher Fünfsitzer. Die Dachlinie ist um 48 Millimeter niedriger als beim Vorgänger. Der Fahrer sitzt nun 28 Millimeter tiefer, dadurch gibt es auch für größere Passagiere genug Kopffreiheit. Das Interieur lässt sich mit einem volldigitalen Cockpit und Ledersitzen mit Massagefunktion aufwerten.



In der Ausstattung Selection ist schon allerlei an Bord wie eine Klimaautomatik mit Fernsteuerung, elektrische Parkbremse, das schlüssellose Startsystem sowie das mit Apple CarPlay und Android Auto kompatible Multimedia Radio mit 7-Zoll-Farb-Touchscreen. Systeme wie ein Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung sowie ein Spurhalte-Assistent gibt es ohne Aufpreis. Die nächsthöhere Ausstattung Edition kostet ab 30.650 Euro. Interessant wird für Corsa-Fans der ab sofort reservierbare Corsa-e First Edition für 32.900 Euro. Hier sind LED-Scheinwerfer, 17-Zoll-Aluräder, Zweifarblackierung und ein volldigitales Cockpit serienmäßig.



Im neuen Corsa-e halten laut dem Hersteller Technologien und Assistenzsysteme Einzug, die sonst nur aus höheren Fahrzeugklassen bekannt sind. Opel-Deutschland-Chef Ulrich Selzer bei der statischen Präsentation in Dreieich: "Das adaptive, blendfreie Matrix-Licht bieten wir erstmals für lediglich 700 Euro Aufpreis (ab First Edition) im Kleinwagensegment an, das ist ein Riesensprung für uns." Bis 2024 wird laut Selzer jedes Opel-Fahrzeug elektrifiziert.



"Das erste Halbjahr 2019 hat sich für Opel durchaus positiv entwickelt. In Europa können wir bei den Pkw-Verkäufen einen Marktanteil von 5,7 Prozent verbuchen. Unter den Top 5 Märkten haben wir in Deutschland mit 139.583 verkauften Einheiten bis Ende Juni 2019 sogar England überholt. Ein Rekordgewinn von 700 Millionen Euro bei weltweit 568.029 verkauften Fahrzeugen zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind," so Opel-Boss Selzer. Die Corsa-Zielgruppe sind laut Opel junge Singles, Familien mit einem Zweitfahrzeug, aber auch viele Pflege- und Lieferdienste.



Der neue Corsa-e rollt im Frühjahr 2020 zu den ersten Kunden. Im Jahr 2020 kommen dann zwei weitere Modelle mit vollelektrischem Antrieb hinzu - der Nachfolger des Opel Mokka X und der Vivaro. Es ist viel los bei den Rüsselsheimern. Und das ist gut so.



Jutta Bernhard / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 13.08.2019