Opel-Klassentreffen bei Hyundai

Führende "Opelaner" zieht es offenbar gerne zu Hyundai. Klar: Von Rüsselsheim nach Offenbach am Main ist es ja nur ein Katzensprung. Nach Opel-Deutschland-Chef Jürgen Keller wechselt jetzt Marketing-Leiterin Christina Herzog von der Blitzmarke zum koreanischen Konkurrenten. Dort leitet sie ab dem 1. Mai 2020 den Bereich Marketing und Presse. In ihren Verantwortungsbereich fallen dann die Abteilungen Produktmanagement, Marketingkommunikation & Handelsmarketing, Brand Experience & Sportmarketing sowie Presse & Öffentlichkeitsarbeit, teilt Hyundai mit.



Seit 2018 verantwortete sie als Direktorin bei Opel die Bereiche Marketing & Produkt für den deutschen Markt. Ihre berufliche Laufbahn begann die Diplom-Kauffrau bei Werbeagenturen, bevor sie 2001 in die Industrie wechselte. Seither hatte sie zahlreiche Führungspositionen in den Bereichen Verkauf, Marketing und Kommunikation inne. Bei ihrem künftigen Arbeitgeber berichtet die 47-Jährige - man ahnt es schon - an ihren alten und neuen Chef Jürgen Keller, jetzt Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland GmbH.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 23.04.2020