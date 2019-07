Opel-Leasing zum Geburtstag

Mit besonders knapp kalkulierten Privatleasing-Raten flankiert Opel den 120. Firmengeburtstag. So sind Karl, Adam, Corsa, Insignia und Co. noch bis zum 30. September 2019 unter dem Motto "Opel für alle" zu haben.



Beim Karl startet die Monatsrate bei 79 Euro, beim Astra bei 119 Euro. Dazu kommen noch die jeweiligen Leasing-Sonderzahlungen. Es geht jeweils um die "120-Jahre"-Sondermodelle, die auf der Editions-Ausstattung basieren und diverse Extras enthalten.



"Wir demokratisieren die Technik seit 120 Jahren und bringen modernste Features in Fahrzeugsegmente, in denen die Kunden diese sonst nicht erwarten", so Opel-Deutschland-Chef Ulrich Selzer.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 31.07.2019