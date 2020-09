Opel Mokka in der virtuellen Realität angekommen

Ungeduldige können den neuen Opel Mokka schon jetzt in Händen halten. Die virtuelle Realität bringt das Kunststück fertig. Mit dem Projekt "Mokka goes AR" hat das Social-Media-Team der Rüsselsheimer einen Augmented Reality (AR) Filter entwickelt, der genauso begeistern soll ist wie das Auto selbst.



Mokka-Fans können den visionären Newcomer schon jetzt überall digital dreidimensional in Szene setzen: So fährt das neue Kompakt-SUV in Bildern und Videos mit auf Reise, kann einfach vor dem Lieblings-Cafe oder auf dem Parkplatz zu Hause platziert werden. Anfang 2021 soll der 4,15 Meter lange Wagen dann in Natura beim Händler stehen.



Und so kann man den Mokka bereits jetzt mit dem Smartphone steuern: Im Facebook- oder Instagram-Storyfilter nach "Mokka" suchen, Augmented-Reality-Filter aktivieren und den Schnappschuss mit den Hashtags #OpelMokka, #MokkaAR und dem Verweis auf @Opel teilen.



Ob ein Bild vom Mokka vor atemberaubender Kulisse, ein Selfie mit dem neuen Mokka oder ein Tech-Video, wie es das YouTube-Video von Opel zeigt - der AR-Filter bietet allerhand Möglichkeiten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 16.09.2020