Opel Movano jetzt bestellbar

Opel komplettiert mit dem Movano seine Modellpalette bei den leichten Nutzfahrzeugen. Der große Rüsselsheimer ist ab sofort bestellbar. "Zum kleinen Preis", wie Opel rühmt.



In Zahlen: Als Kastenwagen mit Vorderradantrieb und zulässigem Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen ist der Movano ab 27.925 Euro plus Mehrwertsteuer zu haben. Die in Deutschland meistverkaufte Variante, also der 3,5-Tonner mit mittlerem Radstand, mittlerer Höhe und Frontantrieb startet bei 32.325 Euro netto. "Alle Modelle verfügen über extra-effiziente Dieselmotoren mit modernster BiTurbo-Technologie", heißt es bei Opel. Dadurch würden sie niedrige Verbräuche mit hoher Drehmoment-Ausbeute kombinieren. Zusammen mit dem Combo Cargo und dem neuen Vivaro biete Opel aktuell die jüngste Flotte leichter Nutzfahrzeuge im Markt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 10.07.2019