Opel: Team für Elektro-Offensive steht

Autobauer Opel hat sich für eine herausfordernde Zukunft in der Chef-Etage neu aufgestellt. Andreas Marx wird zum 1. Februar Deutschland-Chef der Rüsselsheimer. Der 49-Jährige leitet derzeit das internationale Produkt- und Preismanagement der Blitz-Marke. Er folgt auf Ulrich Selzer (55), der laut Opel strategische Aufgaben bei der Internationalisierung des Unternehmens übernehmen wird. Wichtigstes Ziel des neuen Deutschland-Chefs dürfte die Umsetzung der Elektro-Offensive des Herstellers sein - eine absolute Herkules-Aufgabe in stürmischen Zeiten.



Die Nachfolge von Marx als Head of Opel/Vauxhall Product & Pricing übernimmt ab dem 1. April Tobias A. Gubitz (45), bislang als Head of Brand Marketing & Strategy für die strategische Ausrichtung der Marken verantwortlich. Ihm wird ebenfalls zum 1. April Patrick Fourniol (48), derzeit Head of Marketing der britischen Opel-Schwestermarke Vauxhall, nachfolgen. Neuer Marketing-Chef von Vauxhall wird der derzeitige Head of Customer Experience der Marke, Peter Hope (53).



"Mit dieser personellen Aufstellung sind wir gut gewappnet für eine herausfordernde Zukunft", sagt Xavier Duchemin, Geschäftsführer Sales, Aftersales und Marketing von Opel/Vauxhall. "Wir besetzen diese strategischen Positionen mit ausgewiesenen Branchenexperten, die mit langjähriger Erfahrung in der Automobilindustrie Opel und Vauxhall weiter voranbringen werden."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 21.01.2020