Opel unters Blechkleid geschaut

"Augmented Reality" - "Erweiterte Realität" heißt eine Digitaltechnik, die dem Nutzer eine Art Röntgenblick verschafft. Auf der IAA lässt Opel auf diese Weise Besucher unter die Bleichkleider von Elektroautos schauen. Dort feiern der neue Corsa-e und der Grandland X Hybrid4 Weltpremiere.



Mit speziellen Tablets können die Standbesucher von "Opelhaus 120" (Halle 11.0) einen tiefen Blick in die normalerweise verborgenen technischen Highlights von Corsa-e und Grandland X Hybrid4 werfen. So macht der Hersteller die Elektromobilität für alle noch leichter erlebbar und verständlich.



Im Inneren des Corsa-e und Grandland X Hybrid4 verbirgt sich neueste Elektro-Technologie. Doch wo genau sitzen die Batterien und der Elektromotor? Wie funktioniert die Allrad-Technik des Grandland X Hybrid4? Wie laufen das Laden und der Energiefluss ab? All dies können die Besucher mit auf dem Opel-Stand bereitgestellten Tablets beobachten, die über die Augmented-Reality-Technologie verfügen.

