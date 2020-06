Opel "verschenkt" die Mehrwertsteuer

Opel erlässt den Privatkäufern eines sofort verfügbaren Blitz-Modells beim Barkauf die komplette Mehrwertsteuer. "Opel Green Deal" nennt sich die Aktion. Wer sich im Juni 2020 für ein sofort lieferbares Pkw-Modell aus dem Opel-Bestand entscheidet, zahlt nur den Nettopreis und spart so mehrere Tausend Euro, teilt der Hersteller mit.



Zusätzlich sollen die Käufer in den Genuss der "Opel Flat for free" kommen: Das Rundum-sorglos-Paket für Bestandsfahrzeuge schützt vor ungeplanten Kosten und umfasst drei Jahre Garantie, bis zu drei Inspektionen in drei Jahren gemäß Opel-Serviceplan und drei Jahre Mobilservice.



"Wir wollen, dass alle Autofahrer sich auch in den aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Fahrzeug leisten können, mit dem sie für die Zukunft gerüstet sind", sagt Opel-Deutschland-Chef Andreas Marx. "Dazu müssen sie nicht bis zum Inkrafttreten des Konjunkturpakets im Juli warten." Denn Opel senke in der Zwischenzeit nicht die Mehrwertsteuer - man schenke sie den Kunden komplett.

