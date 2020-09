Opel-Werbung mit Humor

Den Grandland X bewirbt Opel mit einem witzigen TV-Spot: Hierbei spielt Opel mit dem eigenen Image viel Auto fürs Geld zu bieten.



Zwei Männer plaudern beim Spazierengehen: Einer prahlt mit den Leistungen seines neuen SUV-Modells und damit, dass ein solches Fahrzeug nicht ganz billig sei. "Ja - außer du kaufst dir einen Grandland X", kontert der andere, steigt in seinen neuen Opel und braust filmreif davon.



Botschaft des Spots: "Die Technologie, Leistung und Effizienz eines deutschen Autos ist nicht das Monopol der Premium-Marken", sagt Albrecht Schäfer, Direktor Marketing Deutschland bei Opel.



Der Grandland X Hybrid4 besteche durch die Summe seiner Eigenschaften. Mit bis zu 221 kW/300 PS Systemleistung, echter elektrischer Allrad-Power und einer Beschleunigung von 0 auf 100 in sieben Sekunden sei das in Eisenach produzierte Fahrzeug am Ende der eigentliche Star des TV-Spots.



Natürlich ist das Fahrzeug kein absolut billiges Vergnügen: Den Opel Grandland X Hybrid4 gibt es laut Preisliste für knapp 50.000 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 21.09.2020