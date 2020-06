Opel Zafira als Reisemobil

Er ist eine reisetauglich Familienkutsche und ein Nutzfahrzeug zugleich, der Opel Zafira. Jetzt rüstet die Firma Crosscamp den vielseitigen Van sogar zum waschechten Reisemobil um.



Der 4,95 Meter lange "Crosscamp Life" ist ein vollwertig eingerichteter Camper mit vier Schlafplätzen. Serienmäßig sind Features wie Aufstelldach, Schlafbank, Einbauschränke und eine Küchenzeile an Bord. Die Möbelfronten sind in einer monochromen und besonders robusten Steinoptik gehalten. Sein flexibles Konzept erlaubt zugleich den uneingeschränkten Einsatz als Pkw - dank einer Höhe von nur 1,99 Metern stehen Crosscamp-Life-Fahrern die meisten Parkhäuser offen.



Beim neuen Crosscamp Life sind viele Sonderausstattungen auch einzeln bestellbar. So kann sich jeder Reisemobil-Fan sein individuelles Fahrzeug zusammenstellen.



Wer sich Routen abseits der bekannten Strecken sucht, kann den Crosscamp Life mit einem Schlechtwege-Paket ausrüsten. Dann hat das Reisemobil 25 Millimeter mehr Bodenfreiheit, einen robusten Unterfahrschutz und ein vollwertiges Reserverad. Dazu passt das Opel-Traktionssystem IntelliGrip - für sicheres Vorankommen auf jedem Untergrund.



Die jüngste Marke der Erwin Hymer Group bietet den Crosscamp Life über ausgewählte Opel-Händler und Reisemobil-Händler der Erwin Hymer Group zum Startpreis von 41.999 Euro an.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 09.06.2020