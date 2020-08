Panamera: Mehr Power, mehr Komfort

Porsche bereitet mit detaillierten Informationen schon mal das Feld für den neuen Panamera. Die Sportlimousine ist ab sofort bestellbar und rollt Mitte Oktober 2020 zu den Händlern - zu Preisen ab 91.345 Euro für den Einstiegs-Hecktriebler.



Laut Porsche soll der neue Panamera eine noch größere Bandbreite zwischen Sport und Komfort, Renn- und Langstrecke abdecken. Und er steht, dem Porsche-Anspruch gemäß, auch für Bestwerte im Segment. Etwa mit dem 463 kW/630 PS starken Turbo S mit Vierliter-V8-Biturbo, der von null auf 100 km/h in 3,1 Sekunden sprintet und sich erst bei 315 km/h dem Luftwiderstand geschlagen gibt.



Einen komplett neuen Antrieb mit 412 kW/560 PS Systemleistung bringt der 4S E-Hybrid in die Panamera-Familie ein. "Die rein elektrische Reichweite wurde im Vergleich zu den bisherigen Hybrid-Modellen um bis zu 30 Prozent erhöht. Komfort und Sportlichkeit profitieren gleichermaßen von weiterentwickelten Fahrwerkkomponenten, Regelsystemen sowie einer neuen Generation von Lenkungsregelung und Reifen", heißt es aus Zuffenhausen.



Der 353 kW/480 PS starke V8-Biturbo-Motor des Panamera GTS wurde vor allem im Hinblick auf seine Leistungsentfaltung optimiert. Und im Panamera und Panamera 4 kommt künftig weltweit in allen Märkten der bereits bekannte 2,9-Liter-V6-Biturbo-Motor zum Einsatz. Er leistet wie gehabt 243 kW/330 PS und bringt es auf bis zu 450 Newtonmeter.



Die Fahrwerks- und Regelsysteme aller Versionen wurden bei der deutlichen Modellpflege in Richtung Sportlichkeit und Komfort getrimmt und teilweise komplett neu aufgesetzt. Die digitale Vernetzung und die Assistenzsysteme erhielten ebenso ein kräftiges Update wie das Außendesign.



Der Vollständigkeit halber hier auch noch die übrigen Preise für die bis aufs Basismodell ausschließlich mit Allradantrieb ausgerüsteten Panamera: 4S E-Hybrid ab 126.841 Euro, GTS ab 136.933 Euro und Turbo S ab 179.737 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 27.08.2020