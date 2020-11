"PanAmericana" setzt Abenteuer-Tradition fort

Abenteurer aufgepasst: Die neue Generation des VW Multivan "PanAmericana" ist am Start. Das Modell ist mit allen für den Multivan angebotenen Motor-Getriebevarianten verfügbar, vom 81 kW/110-PS-TDI mit Frontantrieb und Schaltgetriebe bis zum 146 kW/200-PS-TDI mit Allradantrieb, 4Motion und DSG. Die Preise beginnen bei 55.250,80 Euro (inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer) für die frontangetriebene Version mit 81 kW/110 PS.



Der Offroad-Look und das Abenteuer-Flair haben Tradition: 21 Jahre ist es her, dass zwei Teams in Rekordzeit mit zwei Multivan die Route von Alaska nach Feuerland absolvierten - die "PanAmericana". Bis zu sieben Globetrotter können im Multivan der neuesten Generation auf Reisen gehen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 23.11.2020