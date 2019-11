Das neue Papamobil ist ein Dacia Duster. © Renault

Der Pontifex Maximus ist ab sofort in einem Dacia unterwegs. Und zwar in einem zum Papamobil umgebauten Duster. Das Fahrzeug mit der großen Glaskanzel wurde jetzt an Papst Franziskus übergeben.Spezifisch fürs Papstmobil sind das große Schiebedach mit dem abnehmbare Glasaufbau für Wink-Fahrten durch die Massen der Gläubigen. mid

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.11.2019