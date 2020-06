Pedelec-Laden beim Transport

Immer ein voller Pedelec-Akku bei der Ankunft am Ziel: Mit der Kombination aus dem Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid und dem neuen Fahrrad-Heckträger des Hauses gar kein Problem: 220-Volt-Steckdosen ermöglichen das Aufladen während der Fahrt.



Das Träger-Angebot des japanischen Herstellers ist aber nicht auf das Plug-in-Modell und E-Bikes beschränkt. "Die abschließbaren Fahrrad-Heckträger sind allesamt für E-Bikes geeignet und erlauben je nach Modell eine Zuladung von bis zu 60 Kilogramm", so der deutsche Importeur im hessischen Friedberg. Und das aktuell sogar zum Spezialtarif: Bis zum 12. Juni 2020 gebe es attraktive Angebote für Fahrradträger in allen Preisklassen bei allen teilnehmenden Händlern.



Interessenten können zwischen der kleinen, leichten und komfortablen X-Serie und der neuen i-Serie wählen. Diese Träger sind kompakt faltbar und verfügen über einen patentierten hebellosen Verschluss. Preislich geht es bis 12. Juni bei 588 Euro für zwei beziehungsweise 709 Euro für drei Fahrräder los. Einen i-Serie-Träger gibt es ab 643 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 02.06.2020