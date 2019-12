Pendeln für viele Autofahrer noch alternativlos

Wenn Arbeitnehmer einen längeren Weg zum Arbeitsplatz zurücklegen müssen, pendeln sie mit dem Auto. Sie nehmen dann häufig auch längere Fahrten von 20 Kilometern oder mehr auf sich, um die Distanz zwischen Wohnort und Arbeitsstätte zu überwinden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des ADAC unter Auto-Pendlern. Die Umfrage, die sich mit Fragen der Dimension und Akzeptanz des Pendelns sowie mit Ursachen für und Alternativen zum Pkw-Pendeln auseinandersetzt, liefert noch weitere interessante Ergebnisse.



Hauptgrund für die Wahl des Autos ist die fehlende Alternative, sprich: ein fehlendes ÖPNV-Angebot. Für eine Mehrheit der Pendler ist das Angebot an Bus und Bahn nicht ausreichend. Vorteile mit dem Auto sind zudem Schnelligkeit, Flexibilität und Komfort.



Nachteile gibt es freilich auch: Stau, rote Wellen und aggressive Verkehrsteilnehmer sowie Umweltbedenken. Aber: Nur knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) führt Nachteile für das Klima als kritischen Gesichtspunkt der Auto-Nutzung an. Immerhin 57 Prozent ärgern sich über den Verkehr.



Auffällig ist, dass der überwiegende Teil der Pkw-Pendler keine Möglichkeit oder Veranlassung sieht, die Trennung von Wohn- und Arbeitsort aufzulösen. 60 Prozent der Befragten geben an, dass sie keinen gleichwertigen Arbeitsplatz finden würden, der dem Wohnort näher liegt. 54 Prozent fühlen sich ihrem Wohnort emotional verbunden und nehmen dafür das Pendeln in Kauf.



Der ADAC warnt davor, bedeutende Teile der Bevölkerung beim Klimaschutz zu überfordern. Dies sollte bei der noch anstehenden Neugestaltung der Kraftfahrzeugsteuer beachtet werden. Der ADAC-Vizepräsident für Verkehr, Gerhard Hillebrand: "Pendeln mit dem eigenen Pkw entspricht der Lebenswirklichkeit vieler Menschen in Deutschland. Oft besteht auch keine echte Alternative."



Aus Sicht des ADAC wird Pendeln mit dem Auto auch langfristig notwendig bleiben, zumal es in vielen ländlichen Regionen kein ausreichendes ÖPNV-Angebot geben kann und wird.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 19.12.2019