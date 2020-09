Peugeot 5008: Facelift für den erfolgreichen Franzosen

Peugeot rüstet den 5008 auf. Neben einem neuen Front-Design bekommt der bereits mehr als 300.000 Mal verkaufte SUV-Kompaktwagen eine ganze Reihe von technischen Neuerungen, darunter auch ein Nachtsichtgerät. Anfang 2021 kommt das Facelift auf den Markt.



Tatsächlich haben die Franzosen am Gesicht des 5008 gearbeitet. Der rahmenlose Kühlergrill ist moderner geworden, neue Zierleisten unter den Scheinwerfern und schwarz glänzende Lufteinlässe in den Stoßfängern sollen das SUV sportlicher machen.



Bereits beim Einstiegsmodell gibt es ECO-LED-Front-Scheinwerfer. Die Rücklichter sind Full-HD, dreidimensional und sitzen in einem rauchfarbenen Glas. Damit verlängern die Designer optisch die schwarze Blende zwischen den Heckleuchten. Der Peugeot 5008 wirkt dadurch breiter.



Beim iCockpit wurden Kombi-Instrument und der zentrale Touchscreen optimiert. Letzterer ist jetzt hochauflösend und zehn Zoll groß. Über sieben in Klavierlack gehaltene Tasten lassen sich häufige Funktionen wie Telefon, Radio und Klimaanlage direkt ansteuern. Neu sind auch die verschiedenen Fahrmodi "Normal", "Sport" und "Eco", die bei allen Modellen mit Verbrenner und Automatikgetriebe zur Verfügung stehen.



Digital nachgerüstet hat Peugeot bei den elektronischen Assistenzsystemen. Neu ist das eingebaute Nachtsichtgerät "Night Vision". Die Infrarotkamera erkennt in der Dunkelheit oder bei Nebel sogar Lebewesen in 200 bis 250 Metern Entfernung.

