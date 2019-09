Peugeot auf drei Rädern

Die Marke Peugeot Motocycles bringt ein neues Modell heraus: den Dreirad-Motorroller Metropolis Ultimate. Die limitierte Version gibt es in zwei neuen Varianten: als Ultimate Sport und Ultimate Business. Der Peugeot Metropolis Ultimate Sport ist in der neuen Farbkombination Schwarz / Weiß mit ebenfalls neuen Farb- und Materialmix erhältlich: mattes Schwarz, Hochglanzschwarz und Silberweiß.



Front und Heck in Schwarz Metallic, neue Design-Elemente, 13-Zoll-Felgen, der aerodynamische Kühlergrill und die kurze Windschutzscheibe - all das in Kombination mit dem legendären Design des Peugeot Metropolis machen den Ultimate Sport zu einem ganz speziellen Partner für tägliche Fahrten.



Die elegante Ultimate Business-Version soll den Fahrer komfortabel von einem Geschäftstermin zum nächsten bringen und dabei stilsicher jeden Stau umfahren. Das Modell besticht durch eine Sitzbank aus schokoladenbraunem Leder und Sozius-Rückenlehne, einer Farbgebung komplett in elegantem Perlmuttweiß, Felgen und Unterboden in klassischem Schwarz und einer hohen, transparenten Windschutzscheibe für hohen Schutz. Preis: 9.940 Euro.

