Peugeot: Die Bedienungsanleitung wird digital

Ein Klick - und die interaktive Bedienungsanleitung fürs Auto taucht auf dem Tablet oder dem Smartphone auf. Diese Möglichkeit bietet Peugeot jetzt ab sofort allen Neuwagen-Käufern. Mittel zum Zweck ist eine kostenlose App.



"Scan MyPeugeot" heißt die Anwendung für iOS und Android, die den Zugriff auf die digitale Borddokumentation des Fahrzeugs herstellt. Unter anderem gehören dazu Anleitungen zu Assistenzsystemen oder sicherheitsrelevante Hinweise. So erklärt die App etwa im Kapitel "Kontrollleuchten" im Fahrzeug aufblinkende Warnmeldungen und empfiehlt Erstmaßnahmen. Über die Kamera des Smartphones lassen sich Elemente des Fahrzeugs einscannen. So erkennt die App etwa die Scheinwerfer und zeigt passende Bedienungshinweise an.



Peugeot Deutschland-Geschäftsführer Haico van der Luyt: "Im Zuge der Elektrifizierung unserer Modelle ist die Digitalisierung der Borddokumentation der nächste logische Schritt. Mit unserem neuen Angebot möchten wir die Bedienung unserer Fahrzeuge noch mehr vereinfachen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 13.02.2020