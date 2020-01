Peugeot startet Gewerbewochen

Während der Peugeot-Gewerbewochen vom 1. Februar bis zum 31. März 2020 hält die Löwenmarke für Gewerbetreibende exklusive Angebote für die Nutzfahrzeuge Partner, Expert und Boxer parat. Erstmals können sich Nutzfahrzeug-Käufer dabei zwischen einer Null-Prozent-Finanzierung oder einem Tankgutschein im Wert von 500 Euro entscheiden.



"Mit den Gewerbewochen wollen wir Unternehmen und Dienstleister als starker Partner unterstützen", so Haico van der Luyt, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland. "In diesem Jahr haben wir uns mit dem Tankgutschein noch etwas Zusätzliches einfallen lassen - so sind die ersten Tankfüllungen beim Kauf eines Peugeot-.Nutzfahrzeugs gleich schon gesichert."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 31.01.2020