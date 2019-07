Peugeot zeigt kleine Löwen aus 90 Jahren

Vor 90 Jahren präsentierte Peugeot das Modell "201". Bis heute existiert die 2er-Reihe. Nun gibt es eine große Ausstellung bei den "Golden Oldies" im hessischen Wettenberg.



Die Geschichte der Kleinwagen-Modelle veranschaulichen Hersteller und das Autohaus "Hain am Ring" anhand ausgestellter Oldtimer und Youngtimer sowie der jüngsten Fahrzeuggeneration: des neuen Peugeot 208.



Der fünftürige Kleinwagen kommt im Herbst 2019 auf den Markt und ist für die Löwenmarke ein Novum. So wird der 208 mit Benzin-, Diesel- und erstmals als e-208 mit Elektromotor angeboten. Besonders futuristisch: das digitale, optionale Kombiinstrument mit 3D-Effekt, das dynamisch auf Fahrsituationen reagiert und wichtige Informationen näher im Vordergrund abbildet.



Den Startpunkt des Zeitstrahls markiert der historische "201" aus dem Jahr 1929. Damals begann mit dem Oldtimer die noch heute bestehende Typbezeichnung: Die erste Ziffer zeigt die Modellfamilie, die letzte die Generation. Die Null in der Mitte schafft den Wiedererkennungswert.



Zwischen dem ältesten und dem neuesten Modell der 2er-Reihe findet sich eine ganze Riege von geschichtsträchtigen Fahrzeugen: zum Beispiel die beiden Kleinwagen Peugeot 205 und 206 - die zwei meistverkauften Modelle des französischen Autobauers.

