Pickerl wird teurer

In vielen europäischen Ländern kostet die Benutzung von Autobahnen Geld. Teilweise werden im Jahr 2021 die Vignetten-Preise angehoben.



So haben sich die österreichischen Vignettenpreise leicht erhöht. Der neue Preis für die Pkw-Jahresvignette beträgt 92,50 Euro (plus 1,40 Euro), für zwei Monate 27,80 Euro (plus 40 Cent) und das Zehn-Tages-Pickerl kostet jetzt 9,50 Euro (plus zehn Cent).



Auch Motorradfahrer müssen tiefer in die Tasche greifen: Die Jahresvignette kostet nun 36,70 Euro (plus 50 Cent), die Zwei-Monats-Vignette 13,90 Euro (plus 20 Cent) und die Zehn-Tages-Vignette 5,50 Euro (plus zehn Cent).



Autofahrer, die eine Jahresvignette für die Schweiz brauchen, müssen nun 38,50 Euro bezahlen. Die Preissenkung um 50 Cent ist dem Wechselkurs geschuldet, in der Schweiz kostet sie nach wie vor 40 Franken. In Slowenien bleiben die Preise auch 2021 stabil, ein Jahr Pkw-Maut kostet weiterhin 110 Euro, ein Monat 30 Euro und sieben Tage 15 Euro.



Autofahrer, die regelmäßig ins benachbarte Ausland fahren, können ab sofort die Vignetten 2021 für Österreich, Slowenien und die Schweiz kaufen und nutzen.



Die Jahresvignetten 2020 sind noch bis einschließlich 31. Januar 2021 gültig. Die Vignetten für Österreich, Slowenien und die Schweiz sind unter anderem in allen ADAC-Geschäftsstellen und im Internet unter https://www.adac-shop.de erhältlich.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 07.12.2020