Pirelli: Neue Reifen für den BMW M8

Die Zusammenarbeit zwischen Pirelli und BMW geht in eine neue Phase: Der Reifenhersteller spendiert dem BMW M8 maßgefertigte Varianten des Ultra-High-Performance-Reifens P Zero.



Die individuelle Variante des P Zero ist nicht neu, sie entstand während einer mehrjährigen engen Kooperation der Entwicklungs- und Prüfabteilungen der beiden Unternehmen. In dieser Zeit wurde eine auf die Fahreigenschaften des BMW M8 zugeschnittene Version des P Zero entwickelt.



Wie sieht die Version konkret aus? Sie ist auf das Fahrwerk und die Charakteristik der Varianten des BMW M8 abgestimmt. Sie hat ein höheres Leistungs-Niveau in den Kategorien Rundenzeit, Trockenhandling, Nasshandling, Festigkeit, Bremsleistung, Aquaplaning längs, Aquaplaning quer, Gewicht, Komfort, Geräuschentwicklung und Laufleistung.



Auf diese Weise soll der maßgefertigte P Zero dazu beitragen, dass der BMW M8 sein Potenzial optimal ausspielen kann.

