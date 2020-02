Plug-in für den Volvo XC40

Volvo komplettiert das Plug-in-Angebot: Mit dem XC40 T5 Twin Engine mit 192 kW/262 PS und 425 Newtonmeter Drehmoment verfügt jetzt jede Baureihe der Schweden über mindestens einen Teil-Stromer. Der Einstiegspreis liegt bei 49.000 Euro.



Der Antriebsstrang des T5 ist komplett neu, er besteht aus einem 1,5 Liter großen Dreizylinder-Turbobenziner mit 132 kW/180 PS und einem ebenfalls vorne montierten, 60 kW/82 PS starken Elektromotor. Beide Aggregate liefern ihre Kraft per Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe mit elektrischer Shift-by-Wire-Technik an die Vorderräder.



Erwartungsgemäß ist das kompakte Benzin-Strom-SUV auf Wunsch flott unterwegs. 7,3 Sekunden vergehen beim Standardsprint. Bis zu 50 Kilometer sind rein elektrisch möglich, der eher unrealistische Normverbrauch liegt bei 1,8 bis 1,9 Liter Sprit und 15,6 bis 15,9 kWh Strom je 100 Kilometer. Der 10,7-kWh-Akku lässt sich an haushaltsüblichen Steckdosen oder an Schnellladesäulen wieder füllen.



Was Thomas Bauch, Geschäftsführer der Volvo Car Germany GmbH, am Neuzugang besonders freut: "Auch Dienstwagenfahrer können sich jetzt erstmals für das kleinste Volvo-Modell entscheiden und dabei von der auf 0,5 Prozent reduzierten Versteuerung für elektrifizierte Modelle profitieren."

