Plus in Deutschland

Zuwächse in Europa, vor allem in Deutschland: Der November war für viele Automärkte erfolgreich. Europaweit stiegen die Pkw-Neuzulassungen auf gut 1,2 Millionen Einheiten, ein Plus von fünf Prozent. Von den großen Märkten konnte Deutschland mit einem Plus von zehn Prozent am stärksten zulegen. Insgesamt bleibt Europa damit auf Vorjahresniveau: In den ersten elf Monaten wurden auf dem europäischen Markt etwas über 14,5 Millionen Pkw neu zugelassen.

Auch in den USA und Brasilien konnten laut Verband der Automobilindustrie (VDA) Zuwächse verbucht werden.

In China sanken die Absatzzahlen im November um fünf Prozent, im Jahresverlauf um zehn Prozent. Die Neuzulassungen gingen um zwölf Prozent zurück. Ein Grund war die Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 1. Oktober. mid

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019