Polestar 2: Produktion ist gestartet

Allen aktuellen Problemen zum Trotz startet Polestar in China mit der Produktion des vollelektrischen Polestar 2. Die ersten Exemplare sollen im Sommer nach Europa kommen, dann wird der Verkauf in China und Nordamerika beginnen.



Produziert wird die Fließhecklimousine im Werk in Luqiao. Das gehört der Zhejiang Geely Holding und wird von Volvo Cars betrieben. Polestar-Chef Thomas Ingenlath: "Der Produktionsstart ist eine großartige Leistung und das Ergebnis großer Anstrengungen der Mitarbeiter in der Fabrik sowie des Teams, das die Lieferkette sichert."



Der Allrad-Stromer mit schwedischem Know-how bringt es auf 300 kW/408 PS und 660 Nm maximales Drehmoment. Seine 78 kWh Batterie ermöglicht eine Reichweite von 470 Kilometern nach der WLTP-Norm. In Deutschland kostet er ab 57.900 Euro und wird rein digital über polestar.com vertrieben.

