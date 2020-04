Polestar Precept weist in die Auto-Zukunft

Mit dem Prototyp "Precept" will die schwedische Elektroautomarke Polestar demonstrieren, wohin die Stromer-Reise geht. Behutsam enthüllt der Hersteller schon einmal Details.



Der Name "Precept" wurde bewusst gewählt, um die Bedeutung des Autos in der Ausrichtung der zeitgenössischen Elektro-Performance-Marke zu unterstreichen. "Precept", zu Deutsch Grundsatz oder Vorgabe, ist ein Manifest der Zukunft, eine deutliche Absichtserklärung.



"Die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, ist, wie wird die Zukunft von Polestar aussehen?" sagt Polestar-Chef Thomas Ingenlath, Aber natürlich könne man nicht zu viel über die zukünftigen Modelle verraten. Precept dagegen gebe einen Ausblick darauf, in welche Richtung man sich bewege: mit einzigartigem Design, Ambitionen im Bereich Nachhaltigkeit und digitalem Nutzererlebnis. Precept stehe für Zukunft, und nicht für einen unerfüllbaren Traum oder einen Teil eines Science-Fiction-Films. "Es ist unsere Zukunft, die Realität wird."

